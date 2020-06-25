Александр Емельяненко предложил Федуну и Медведеву выйти на ринг после матча «Спартак» – «Зенит» или выставить по игроку

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко предложил владельцу «Спартака» и генеральному директору «Зенита» продолжить противостояние на ринге после сегодняшнего полуфинала Олимп Кубка России.

– Руководители обоих клубов – Медведев и Федун – отпускают колкости в адрес оппонентов. Как вам их трэшток?

– Я предлагаю им не устраивать полемику, а после матча продолжить противостояние на ринге.

Либо, чтобы еще больше захватить внимание зрителя, пусть выставят по одному футболисту от команды. Хорошее зрелище, когда игроки будут не только бегать, но и поддерживать боевые искусства, показывая, что они мужчины во всех отношениях.

Бой Дзюбы с Джикией, например, был бы интересен. На это нужно их подбивать. Какой-нибудь легкий спарринг в рамках шоу профессионального бокса.

У нас ведь даже была программа, когда артисты дрались. Если даже совсем далекие от спорта люди перестраивались и заинтересовывали зрителя, спортсмены подавно смогут.

– Кстати, Дзюба как раз выкладывает фотографии в боксерских перчатках и говорит, что занимается единоборствами.

– Ну вот, Дзюба будет от «Зенита». Пусть кидает вызов, выходит на ринг по правилам бокса и выясняет отношения.

А у нас обычно иначе. Мне очень не нравится в российском футболе, что игрока еще не коснулись, а он делает тройное сальто в воздухе, падает и хватается за ногу.

Потом лежит, корчится, а сам смотрит по сторонам, как отреагировали на его трюк. Если реакции нет, встает и бежит дальше. Пусть покажут, что это не только спектакль на поле, что они могут и подраться, – сказал Емельяненко.

Напомним, отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» и праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со в Кубке».

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