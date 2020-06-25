Владимир Обухов: «Не понимаю трансферную политику «Спартака». Крал стоил 1 млн, а его купили за 12, за Тила отдали 18 млн, а он не играет»

Нападающий , забивший в очном матче (3:2), рассказал об отношении к родному клубу.

«Все-таки это родной дом, в котором я провел 14 лет. Даже сейчас, когда проезжаешь мимо стадиона, мимо манежа, на котором играли почти 7 лет…

Конечно, ощущения очень приятные. Голы в ворота «Спартака» праздновать не буду. Лучше бы я три в ворота ЦСКА забил.

Трансферы? Невозможно команде, которая ставит перед собой задачу занять первое место, играть только молодняком. Конечно, нужны качественные игроки. Но я немного не понимаю трансферную политику клуба.

Того же Крала, который стоил около миллиона евро, если не ошибаюсь, покупают за 12 миллионов. За Тила, который не играет, отдают 18 миллионов. Немного странно. Леонид Арнольдович Федун очень щедрый в этом плане.

Но мне больше импонирует трансферная политика того же ЦСКА: берут точечно, разбирают, как игрок ведет себя в быту, очень многое учитывается. С теми финансами, которые затрачены, «Спартак» идет не на том месте», – сказал Обухов.