Гендиректор «Химок»: «Готовы выиграть Кубок России и попасть в Лигу Европы»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов подвел итоги матча с (3:1) в полуфинале Олимп Кубка России.

«Впечатления от игры отличные. Ребята большие молодцы, еще раз доказали, что мы не просто так настраивались на эту игру. Мы сегодня не уступили по игре.

Учитывая ту ситуацию, как мы готовились к матчу, я еще раз хочу поблагодарить ребят, потому что им было психологически непросто.

Постоянная писанина о первой лиге, второй лиге. Думаю, сегодня все увидели, что наша команда заслуживает права играть на уровне Премьер-лиги.

Остался шаг до завоевания кубка, «Химки» готовы выиграть Кубок и попасть в . Мы так же будем готовиться к противостоянию, и я думаю, достойно выступим в финале», – сказал функционер.

Команда тренера Сергея Юрана в финале 25 июля сыграет в Екатеринбурге с победителем пары «Зенит» – «Спартак».

«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в истории и впервые с 2005 года