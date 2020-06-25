Эден Азар: «Я провел худший сезон в карьере. Наверняка»

Полузащитник подвел итоги своих выступлений за мадридский клуб.

«Мы все вместе выиграли титул в этом году, но на индивидуальном уровне я наверняка провел худший сезон в своей в карьере.

Сезон получился немного странным, учитывая все, что произошло.

В целом для команды сезон уже очень хороший, но, думаю, может стать еще лучше, если мы выйдем четвертьфинал Лиги чемпионов», – сказал Азар.

Напомним, бельгиец много пропустил из-за травм. В Ла Лиге он провел 16 матчей, забил гол и сделал шесть ассистов. В 5 играх ЛЧ он отдал 1 голевой пас.

В Лиге чемпионов «Реалу» предстоит ответный матч с «Манчестер Сити» в 1/8 финала. Первая игра в Мадриде закончилась поражением 1:2.