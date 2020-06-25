Эден Азар: «Зидан как игрок был лучшим и как тренер один из лучших, он уже доказал»

Полузащитник поделился мнением о тренере .

«Мы все знаем Зидана как игрока, он был лучшим. Как тренера его даже не нужно описывать. Всего за несколько лет он доказал, что уже один из лучших тренеров.

Как тренер он такой же, каким был в годы игровой карьеры. Он простой человек, знает, какие говорить вещи в нужный момент.

Он доверяет своим футболистам, а они доверяют ему. Вот так это работает», – сказал бельгиец.

Это сложнейший титул в карьере Зидана. Он проделал феноменальную работу