Вячеслав Малафеев: «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»

Бывший вратарь «Зенита» высказался о том, как относятся к сине-бело-голубым болельщики других клубов.

– Не секрет, что «Зенит» за пределами Петербурга в последнее время принято ненавидеть за все подряд. Вспоминают Новосельцева, Сутормина, трансферы в «Сочи», административный ресурс и так далее. Ты хоть в чем-то разделяешь позицию хейтеров?

– Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда все зависит от того, с какого угла на нее смотреть. Если ты настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать что-то плохое.

«Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели , который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России.

Сейчас все изменилось, достижений у «Зенита» более чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдется, – сказал Малафеев.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в 1/2 финала Олимп Кубка России.

Видеотрансляция матча «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:30. Текстовый онлайн тоже будет

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