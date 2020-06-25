Дани Алвес: «Барселона» – мой дом, но меня задело, что мне не дали новый контракт»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес вспомнил, как ушел из каталонского клуба в 2016 году.

«Я не эгоистичный или злобный человек. Конечно, я скучаю по «Барселоне». И всегда буду, потому что это мой дом. На днях я сказал близким, что я был в «Барселоне» восемь лет, а ушел через запасной выход.

Я чувствовал себя задетым в то время, потому что я так много делал в «Барселоне», и они не хотели давать мне новый контракт. Я только что провел свой лучший сезон. Но не чувствовал себя ценным.

«Реал» и другие команды предлагали мне вдвое больше, но я выбрал «Барселону» [когда переходил из «Севильи»]. Я хотел иметь право принять решение об уходе [когда наконец настало время]. Но хотел выйти через парадную дверь.

Я остался в такой ситуации, которая мне не понравилась. Я не сожалею, я чист. Уходя, как уже отмечал ранее, я думал о том, чтобы пойти и доказать свою ценность в другом месте, а затем вернуться», – сказал Алвес.