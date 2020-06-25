Дани Алвес: «Неймар может помочь «Барсе» стать гигантом в Ла Лиге и в Европе»

Бывший защитник «Барселоны» высказался о форварде «ПСЖ» , который выступал за каталонский клуб.

«Единственный, кого я пытался убедить, – это Неймар в случае с переходом в «Барселону». У него было очень крупное предложение от «Реала», и я сказал, что если он хочет быть счастливым, пусть переходит в «Барсу». Это единственный раз, когда я кого-либо убеждал в чем-то.

Допустил ли он ошибку, перейдя в ? Никогда не думаю, что люди ошибаются, принимая какие-либо решения. Все знают, что Ней может помочь «Барсе», Месси и клубу снова стать гигантом в Ла Лиге, в Европе. И игра станет более сбалансированной.

В команде 11 игроков, а с Месси получается 13. В команде 11 футболистов, а с Неймаром – 13. Если ищете блага для команды, то должны иметь лучшее», – сказал Алвес.