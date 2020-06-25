Шамиль Газизов: «Задача «Спартака» – титулы. Для этого нужны сильные игроки»

Генеральный директор «Спартака» рассказал о трансферном бюджете и задачах клуба.

О трансферном бюджете в 40-50 миллионов евро

«Это не соответствует действительности. Он будет сбалансированным из-за ситуации в мире. Ко всем трансферам будем подходить аккуратно».

О том, что хавбек – первая цель клуба

«Понятно, многие говорят про игроков из «Уфы». Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождем».

О продаже лидеров

«Наша задача – выигрывать титулы. Этим все сказано.

Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками», – отметил Газизов.

Федун выделил Газизову 40-50 млн на трансферы. Задача «Спартака» – продать одного из лидеров