Шамиль Газизов: «Задача «Спартака» – титулы. Для этого нужны сильные игроки»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферном бюджете и задачах клуба.
О трансферном бюджете в 40-50 миллионов евро
«Это не соответствует действительности. Он будет сбалансированным из-за ситуации в мире. Ко всем трансферам будем подходить аккуратно».
О том, что хавбек Остон Урунов – первая цель клуба
«Понятно, многие говорят про игроков из «Уфы». Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождем».
О продаже лидеров
«Наша задача – выигрывать титулы. Этим все сказано.
Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками», – отметил Газизов.
Федун выделил Газизову 40-50 млн на трансферы. Задача «Спартака» – продать одного из лидеров