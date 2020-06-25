Федун выделил Газизову 40-50 млн на трансферы. Задача «Спартака» – продать одного из лидеров

«Спартак» готовит масштабную трансферную кампанию.
По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.
При этом перед менеджером стоит задача продать одного из лидеров команды.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 туров. В воскресенье команда сыграет с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России.
Газизов о бюджете «Спартака»: «Будем жить хорошо. Огромных изменений не будет»