Федун выделил Газизову 40-50 млн на трансферы. Задача «Спартака» – продать одного из лидеров

готовит масштабную трансферную кампанию.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, владелец московского клуба выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.

При этом перед менеджером стоит задача продать одного из лидеров команды.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице , набрав 36 очков после 29 туров. В воскресенье команда сыграет с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России.

Газизов о бюджете «Спартака»: «Будем жить хорошо. Огромных изменений не будет»