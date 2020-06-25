Федун выделил Газизову 40-50 млн на трансферы. Задача «Спартака» – продать одного из лидеров

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия возможные трансферы Шамиль Газизов деньги Футбол

«Спартак» готовит масштабную трансферную кампанию.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.

При этом перед менеджером стоит задача продать одного из лидеров команды.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 туров. В воскресенье команда сыграет с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России.

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