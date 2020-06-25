Сетьен о словах Месси: «Не считаю, что это так важно. Все мы говорим вещи, которые трактуют неверно»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал недавние высказывания капитана команды Лионеля Месси.

«Правда, что в случае, если играть так плохо, как в последних матчах, мы не сможем побеждать. Это очевидно. Но у нас были отличные моменты, и если мы будем продолжать играть так, то это позволит нам выигрывать.

Мы все знаем, что есть много вещей, которые нужно улучшить. Мы должны играть более стабильно и надежно. Это реальность. Если мы сможем играть так, как с «Вильярреалом» (4:1), когда у нас все получалось, то такой футбол позволит нам выиграть Лигу чемпионов.

Мы должны действовать более надежно на протяжении 90 минут и убедить себя в том, что если мы будем показывать свой лучший уровень, то, конечно, сможем выиграть Лигу чемпионов».

О словах Месси

«Все мы говорим вещи, которые трактуют не так, как надо. Такое случается каждый день. Я не считаю, что это так важно. Нам всем нужна пауза, нужно очистить разум. Мы попытаемся думать в таком ключе», – сказал Сетьен.

Лионель Месси: «Барса» слишком слаба и уязвима. Игра с «Осасуной» – это весь наш сезон в миниатюре»

Месси про 1:2 с «Осасуной»: «Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья