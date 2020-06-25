Сетьен о словах Месси: «Не считаю, что это так важно. Все мы говорим вещи, которые трактуют неверно»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал недавние высказывания капитана команды .

«Правда, что в случае, если играть так плохо, как в последних матчах, мы не сможем побеждать. Это очевидно. Но у нас были отличные моменты, и если мы будем продолжать играть так, то это позволит нам выигрывать.

Мы все знаем, что есть много вещей, которые нужно улучшить. Мы должны играть более стабильно и надежно. Это реальность. Если мы сможем играть так, как с «Вильярреалом» (4:1), когда у нас все получалось, то такой футбол позволит нам выиграть Лигу чемпионов.

Мы должны действовать более надежно на протяжении 90 минут и убедить себя в том, что если мы будем показывать свой лучший уровень, то, конечно, сможем выиграть ».

О словах Месси

«Все мы говорим вещи, которые трактуют не так, как надо. Такое случается каждый день. Я не считаю, что это так важно. Нам всем нужна пауза, нужно очистить разум. Мы попытаемся думать в таком ключе», – сказал Сетьен.

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