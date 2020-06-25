Бартомеу поддержал Сетьена. «Барса» не намерена увольнять тренера до конца сезона

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу провел экстренную встречу с главным тренером Кике Сетьеном.

Функционер продолжает поддерживать 61-летнего специалиста, несмотря на потерю шансов на победу в Ла Лиге

«Барселона» не намерена увольнять Сетьена до конца текущего сезона, то есть тренер будет руководить командой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Ситуация может измениться, только если сам Сетьен решит уйти. 

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