Лионель Месси: «Барса» слишком слаба и уязвима. Игра с «Осасуной» – это весь наш сезон в миниатюре»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси резко высказался после поражения от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура .

«Если честно, мы не хотели, чтобы все закончилось вот так. Но игра с «Осасуной» – это весь наш сезон в миниатюре. Мы были слишком слабы и уязвимы. Когда другая команда побеждает нас с помощью интенсивности и желания – это ненормально.

Мы потеряли слишком много очков, и этот матч подвел итог под нашим сезоном», – сказал Месси в эфире Movistar +.

Месси про 1:2 с «Осасуной»: «Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать»

Лионель Месси: «Реал» сделал свое дело. Ни разу не проиграть после рестарта – это очень достойно»