Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Месси несчастлив. Он разочарован из-за отсутствия побед в ЛЧ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о ситуации с нападающим .

«Он несчастлив и сомневается, что делать дальше. Он, вероятно, немного разочарован, так как год за годом не может выиграть, особенно в Лиге чемпионов. На этом нужно сосредоточиться.

Мы хотим, чтобы он понимал, что если мы будем руководить клубом со следующего лета, то создадим все условия, чтобы в последние годы карьеры он все еще имел возможность стремиться выиграть пару титулов », – сказал Фонт.

Напомним, последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в 2015 году.

В текущем сезоне «блауграна» не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании. Такое случилось впервые с 2014 года.

В 2021-м у «Барсы» будет новый президент, но Бартомеу так просто не уйдет – он ищет преемника, мочит конкурентов и надеется на Месси