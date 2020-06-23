Газизов о бюджете «Спартака»: «Будем жить хорошо. Огромных изменений не будет»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России Шамиль Газизов деньги Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, когда будет утвержден бюджет клуба на следующий сезон.

«Думаю, в течение месяца примем. Огромных изменений не будет. Будем жить хорошо, будем достигать новых высот, которые еще недавно были у команды.

Не знаю, поедет ли Федун (владелец красно-белых – прим. Sports.ru) в Петербург [на матч 1/2 финала Кубка с «Зенитом»]. Я всегда буду ездить с командой, это моя работа.

С Федуном тяжело? Мне – нет», – сказал Газизов.

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