Моуринью о Бергвейне в запасе: «Клоппу, Пепу и Лэмпарду вы не задаете таких вопросов»

Главный тренер после матча с «Ньюкаслом» (3:1) высказался по поводу полузащитника .

– Что можете сказать о роли Стевена Бергвейна в качестве запасного?

– Вы задаете этот вопрос мне, но не Лэмпарду, Клоппу, Пепу. Лэмпард выпускает Пулишича, но вы не спрашиваете у него, почему в старте выходит не Хадсон-Одои.

Пеп оставляет Бернарду на скамейке, но вы не спрашиваете, почему он не выпускает с первых минут Бернарду Силву.

Я единственный человек, который не имеет права заигрывать определенных футболистов. Если бы Бергвейн вышел в старте, вы бы спросили, почему не Лукас Моура.

Вы же не спрашиваете [тренера «Вулверхэмптона»] Нуну, почему он оставляет Траоре на скамейке. Бергвейн – игрок команды, он выступает за «Тоттенхэм».

Нам нужны хорошие игроки, их должно быть больше 11. Нам нужна хорошая группа футболистов. И если мы сможем сделать это, не нарушая финансовый фэйр-плей, будет даже лучше, – сказал Моуринью.

«Не шушукайтесь у нас за спиной, выходите на поле и бейтесь с нами». Мощное обращение Пепа к Жозе, Клоппу и миру