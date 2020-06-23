Широков о жесте Кикнадзе: «Когда 5 тысяч человек кричат, что ты нетрадиционной ориентации, это неприятно. Он знал, на что шел»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об оскорбительном жесте, который гендиректор «Локомотива» показал одному из болельщиков команды.

– Вам понятны постоянные нападки Семина на Василия Кикнадзе?

– Ой, они взрослые люди. Сами разберутся. Я бы не хотел влезать в эту тему. Зачем мне еще масла в огонь подливать?

– Кто прав, кто виноват в этой ситуации?

– Не знаю, почему они до сих пор не могут разобраться. Кикнадзе со стороны кажется более политкорректным, Семин – менее. Но я не берусь судить, что там у них сейчас происходит.

– Вам не кажется, что у Кикнадзе сдают нервы? Все обсуждают его жест со средним пальцем в адрес болельщиков.

– Если судить по моему опыту, то, наверное, сдают (улыбается).

– Трибуны теперь его затравят?

– Он взрослый человек. Наверное, должен был отдавать себе отчет в том, что делает.

Конечно, неприятно все это слышать. Но мне кажется, Кикнадзе знал, на что шел. Наверное, ему стоило сдержаться.

Хотя мы же не находимся в его шкуре. Когда тебе 5 тысяч человек кричат, что ты нетрадиционной ориентации, то... Неприятно, да, – сказал Широков.

Кикнадзе показал средний палец болельщику «Локомотива» и признал, что «погорячился»