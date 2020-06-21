Ткаченко о Миранчуке в «Ювентусе»: «Паратичи 4 часа вел переговоры с его агентом в Милане. Серьезный показатель»

Агент Герман Ткаченко высказался об интересе к полузащитнику Алексею Миранчуку.

– Вы верите в Миранчука в «Ювентусе»?

– Миранчук и «Ювентус» – самая такая история... Не знаю, почему такой скептицизм. Я не то что верю, я вам сейчас расскажу детали.

У него нормальный парень агент – . У него очень сильный партнер в Италии. Габриэле – фамилию мне всегда сложно выговаривать. Он один из влиятельнейших агентов и близкий «Ювентусу» человек.

Так вот Паратичи [спортивный директор «Юве»] ради встречи с Вадимом приехал на поезде из Турина в Милан и провел четыре часа – переговоры в закрытом офисе над магазином, потом спустились в магазин и попили там кофе.

Это серьезный показатель того, что они его... Не то, что он перейдет туда, но они вели, рассматривали эту возможность. Недорогой, молодой, интересный, против них хорошо сыграл.

Ведь «Юве» – нет проблем, но вода здесь по бабкам, вода через зарплаты. А вот здесь найти совсем по другим ценам... Если Рэмзи, Рабьо брать.

Просто рассматривали [Миранчука] и рассматривали серьезно. Вадик [Шпинев] эти переговоры провел и, насколько я знаю от моих итальянских товарищей, хорошо.

«Милан» был конкретен зимой. Они сделали предложение 3 миллиона евро [за аренду] и выкуп до 17 млн. Но «Локо» не рассматривал. Он в состоянии играть. Если бы у него было не russo (русский – прим. Sports.ru) в паспорте, он давно мог бы уехать. Просто этот скептицизм по поводу русских...

А сейчас про «Милан» нужно забыть. С Рангником – ни возраст, ни национальность, ни модель [не подходят], – сказал Ткаченко в подкасте Игоря Порошина и Вадима Лукомского Cappuccino & Catenaccio.