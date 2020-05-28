Тренер академии «Локо» предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова. Ранее клуб отказал

Тренер академии «Локомотива» Игорь Дрыков организовал сбор средств для семьи скончавшегося игрока «Казанки» .

«Кеша в первую очередь был ЧЕЛОВЕКОМ, которых мало в современным мире. Близкие люди поймут, о чем я. От него всегда шло добро и позитив. Он был честным и отзывчивым. И сейчас я предлагаю не разбираться кто прав, а кто виноват. Нет смысла мусолить все по новой.

Ситуация уже случилась. Я предлагаю просто отплатить Кеше и его семье тем же добром, которое он дарил нам. Гарантирую, вам вернется этот бумеранг.

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Для меня это личная история. Я выпускник «Локо» и действующий тренер академии. Я просто не могу пройти мимо этого. Для такого великого клуба – это в первую очередь темное пятно. И это пятно еще можно отстирать.

Если у клуба нет возможности помочь, то почему бы не помочь футболистам основной команды. Если каждый из основного состава выделит 3-5% от своей зарплаты, то это уже будет полноценная квартира. И я думаю, что никто от этого не обеднеет», – написал Дрыков.

Ранее мать Самохвалова рассказала, что «Локо» отказал в покупке квартиры семье умершего игрока. Гендиректор клуба Василий Кикнадзе заявил ей, что у «Локо» нет возможности.

Самохвалову было 22 года, он играл за «Казанку» в . Футболист скончался от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве.

Номер карты вдовы Иннокентия Самохвалова можно найти по ссылке.

Футбольные клубы забивают на медобследования и не страхуют футболистов. Иннокентию Самохвалову (погибший в апреле футболист «Локомотива») вообще разрешили играть с проблемами с сердцем