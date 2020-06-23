Шнякин о конфликте Карпина и Прядкина: «Это не отменяет истории с поездками Байрамяна. Она на совести «Ростова»

Комментатор высказался о конфликте главного тренера «Ростова» и президента РПЛ Сергея Прядкина.

«Прядкин считает, что Карпин нанес ущерб деловой репутации РПЛ». Интересно. А меняющийся регламент, дырявый протокол, сталкивающий клубы лбами за пределами поля и вынуждающий «Ростов» детей выпускать – это ущерб деловой репутации РПЛ? 🤔

Но. Все это не отменяет двух важных вещей: 1) Роспотребнадзор в коронавирусное время прогибает под себя всех. Даже силовиков, не говоря уже об РПЛ, которой некуда деваться;

2) запрещенный товарняк со своей молодежкой и история с поездками Байрамяна – это на совести «Ростова», – написал Шнякин в твиттере.

Сообщалось, что Байрамян стал нулевым зараженным в после поездки к родителям, которые тоже перенесли инфекцию.

Карпин о письме Прядкина: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги»

Карпин назвал РПЛ Роспотребнадзор-лигой и процитировал Бышовца. Все из-за 0:0 с «Оренбургом»