Денис Глушаков: «Федуну мне доказывать нечего. Могу и сейчас ему самогон миллеровский передать»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Ахмат Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.

– Есть желание что-то доказать Федуну?

– Леонид Арнольдович уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в «Спартак».

Ему-то мне точно нечего доказывать, мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения.

Думаю, я и сейчас могу связаться с ним, поговорить, спросить какого-то совета. Ну и самогон миллеровский передать, если нужно, – смеясь сказал хавбек «Ахмата».

В среду «Ахмат» в гостях сыграет со «Спартаком» в рамках 29-го тура РПЛ.

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