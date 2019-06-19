Денис Глушаков: «Федуну мне доказывать нечего. Могу и сейчас ему самогон миллеровский передать»

Бывший капитан рассказал об отношениях с владельцем клуба .

– Есть желание что-то доказать Федуну?

– Леонид Арнольдович уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в «Спартак».

Ему-то мне точно нечего доказывать, мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения.

Думаю, я и сейчас могу связаться с ним, поговорить, спросить какого-то совета. Ну и самогон миллеровский передать, если нужно, – смеясь сказал хавбек «Ахмата».

В среду «Ахмат» в гостях сыграет со «Спартаком» в рамках 29-го тура .

Мы изучили финансы «Ахмата»: больше половины доходов – пожертвования фонда, который дарил квартиру Депардье и авто – Рудковской