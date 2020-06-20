ЦСКА близок к покупке 90% прав на форварда Гайча у «Сан-Лоренсо» за 9 млн евро («Чемпионат»)

ЦСКА предложил 9 миллионов евро за 90% прав на нападающего .

По данным , «Сан-Лоренсо» готов принять это предложение, так как руководство устраивает сумма трансфера. Ранее сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение в размере 8 млн.

При этом в клубе хотят продать 80% прав на нападающего. Сейчас стороны обсуждают этот момент, но, с большой долей вероятности, договорятся о трансфере.

Сообщалось, что форвардом интересуются «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 голов.