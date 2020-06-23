Антонио Конте: «Я не буду колебаться и уйду, если в «Интере» недовольны тем, что я делаю»

Главный тренер «Интера» подвел итоги матча 32-го тура Серии А с (3:1).

Об игре

«Мы начали матч очень хорошо. Потом случился этот угловой. Там кое-что произошло, и мы пропустили.

Я нахожу поразительным тот факт, что Ханданович ошибся, он редко допускает ошибки.

В целом же я считаю, что мы доминировали в этой игре. Пропущенный гол мог заставить нас нервничать, мог доставить нам проблем, но мы хорошо проявили себя и забили свои голы».

О своем будущем

«Меня позвали в «Интер» ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клуб туда, где он заслуживает быть. Это неизбежно, но требуется время. Я прибыл в Милан с большим энтузиазмом и верой.

Я начал трехлетний проект здесь, мой контракт рассчитан на три года, а потом, если захотят продлить соглашение...

Я доволен, знаю, что впереди долгий путь, но мне бы не хотелось злоупотреблять гостеприимством. Если все довольны тем, что я делаю – думаю, это так, исходя из того, что мне говорят, – я не вижу причин, почему нам не стоит продолжать этот проект.

Если в клубе недовольны тем, что я делаю, я не буду колебаться перед тем, как уйти».

«Интер» вышел на второе место в Серии А. У «Ювентуса» на 8 очков больше, играть еще 6 туров