«Рубин» сделал предложение Деспотовичу. Им интересовались ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов»

Теги ЦСКА Локомотив Ростов Рубин премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Оренбург Джордже Деспотович Спорт-Экспресс Футбол

«Рубин» всерьез заинтересован в форварде Джордже Деспотовиче.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», казанский клуб сделал бывшему нападающему «Оренбурга» официальное предложение.

Футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также турецкие клубы.

Как отмечается, в последнее время наиболее реальным вариантом выглядел переезд в Турцию, но теперь 28-летний серб получил на согласование контракт от «Рубина».

Окончательный выбор футболист еще не сделал. Сообщается, что запросы Деспотовича по зарплате – от 1 миллиона евро в год.

Форвард был лучшим бомбардиром «Оренбурга» в этом сезоне. На счету нападающего 8 голов в 20 матчах текущего чемпионата РПЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья