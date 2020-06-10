«Рубин» сделал предложение Деспотовичу. Им интересовались ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов»

«Рубин» всерьез заинтересован в форварде Джордже Деспотовиче.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», казанский клуб сделал бывшему нападающему «Оренбурга» официальное предложение.

Футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Ранее им интересовались , и , а также турецкие клубы.

Как отмечается, в последнее время наиболее реальным вариантом выглядел переезд в Турцию, но теперь 28-летний серб получил на согласование контракт от .

Окончательный выбор футболист еще не сделал. Сообщается, что запросы Деспотовича по зарплате – от 1 миллиона евро в год.

Форвард был лучшим бомбардиром «Оренбурга» в этом сезоне. На счету нападающего 8 голов в 20 матчах текущего чемпионата .