Арбитр Федотов о падении Понсе в штрафной «Сочи»: «Это не пенальти. Заболотный играл в мяч»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, случившийся в матче 28-го тура между «Сочи» и (1:0, второй тайм).

На 38-й минуте главный судья встречи Сергей Иванов не стал назначать пенальти после инцидента, в котором форвард москвичей упал в штрафной после контакта с голкипером хозяев .

«Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Фола на Понсе не было, это не пенальти.

Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.

Если бы Заболотный не играл в мяч, то мяч пошел бы не под спину вратарю, а прямо, и можно было бы говорить о пенальти и о красной карточке.

Раз мяч остался под Заболотным, значит, его кто-то коснулся, и это был не игрок «Спартака», – объяснил Федотов.

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Фото: кадр из трансляции телеканал «Матч Премьер»

Губерниев о падении Понсе в штрафной «Сочи»: «Какой пенальти? Вратарь в мяч играл»