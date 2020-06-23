Арбитр Федотов о падении Понсе в штрафной «Сочи»: «Это не пенальти. Заболотный играл в мяч»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, случившийся в матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0, второй тайм).
На 38-й минуте главный судья встречи Сергей Иванов не стал назначать пенальти после инцидента, в котором форвард москвичей Эсекиэль Понсе упал в штрафной «Сочи» после контакта с голкипером хозяев Николаем Заболотным.
«Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Фола на Понсе не было, это не пенальти.
Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.
Если бы Заболотный не играл в мяч, то мяч пошел бы не под спину вратарю, а прямо, и можно было бы говорить о пенальти и о красной карточке.
Раз мяч остался под Заболотным, значит, его кто-то коснулся, и это был не игрок «Спартака», – объяснил Федотов.
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Фото: кадр из трансляции телеканал «Матч Премьер»
Губерниев о падении Понсе в штрафной «Сочи»: «Какой пенальти? Вратарь в мяч играл»