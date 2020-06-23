Агент Олег Еремин может стать спортивным директором «Спартака»

может стать новым спортивным директором .

52-летний менеджер – агент и президент Ассоциации футбольных агентов, а также генеральный директор «Агентства профессионального спорта».

Во время клубной карьеры Еремин играл «Спартак» Анапа, «Зенит», «Локомотив» и другие команды.

Ранее новым генеральным директором московского клуба стал Шамиль Газизов из «Уфы». Еремин – родом из Уфы.

Среди клиентов «Агентства профессионального спорта» есть футболисты ЦСКА Иван Обляков и Игорь Дивеев, Дмитрий Стоцкий из «Краснодара», ранее услугами агентства пользовался игрок «Спартака» Резиуан Мирзов.

Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева

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