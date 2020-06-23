Агент Олег Еремин может стать спортивным директором «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Еремин Шамиль Газизов агенты Футбол

Олег Еремин может стать новым спортивным директором «Спартака».

52-летний менеджер – агент и президент Ассоциации футбольных агентов, а также генеральный директор «Агентства профессионального спорта».

Во время клубной карьеры Еремин играл «Спартак» Анапа, «Зенит», «Локомотив» и другие команды.

Ранее новым генеральным директором московского клуба стал Шамиль Газизов из «Уфы». Еремин – родом из Уфы.

Среди клиентов «Агентства профессионального спорта» есть футболисты ЦСКА Иван Обляков и Игорь Дивеев, Дмитрий Стоцкий из «Краснодара», ранее услугами агентства пользовался игрок «Спартака» Резиуан Мирзов.

Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева

Перестановка Цорн-Газизов не решит проблем, Тедеско нужно оставлять. Лукомский – о «Спартаке»

Опрос

Газизов – хороший гендиректор для «Спартака»?
16493 голосa
Да, наконец крутой менеджер
34%
Нет, нужна фигура серьезнее
13%
Ничего не изменится
53%

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья