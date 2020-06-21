Миллер о титуле «Зенита»: «Еще раз всем показали, что мы сильнее всех»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Футбол

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России во время торжественной церемонии на стадионе клуба.

«В этом сезоне ситуация была непростой. Но клуб, вся команда и самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух. Еще раз всем показали, что мы сильнее всех.

С победой, «Зенит»!» – сказал Миллер.

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