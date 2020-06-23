Пеп Гвардиола: «Ман Сити» завоевал путевку в ЛЧ на поле. Надеюсь, УЕФА позволит нам сыграть»

Главный тренер подвел итоги матча 35-го тура АПЛ с (5:0).

«Сегодня я был доволен всем: и результатом, и уровнем нашей игры. Сейчас мы играем на хорошем уровне и готовы провести заключительные матчи в и Лиге чемпионов.

Мы забыли поражение от «Саутгемптона» и сыграли очень хорошо. Иногда футбол – странная штука. Тогда мы просто не забили. Мы создаем множество возможностей для гола, и сегодня мы реализовали моменты.

Стерлинг на протяжении длительного времени становится все лучше и лучше. Его реализация, удары становятся лучше, потому что он усердно тренируется. Нам только на пользу то, что он играет за нас в конце сезона.

Жезус здорово боролся, мы были в восторге от его игры еще до того, как он забил. Сегодня он не просто отметился голом, а еще и создал массу возможностей», – сказал Гвардиола.

«Мы завоевали путевку в ЛЧ и выполнили задачу-минимум для нашего клуба. Эти игроки добиваются такого результата уже 6-7 лет подряд.

Мы добились этого на поле, и, надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам играть в следующем розыгрыше ЛЧ. Парни это заслужили», – добавил Пеп.

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