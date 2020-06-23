Сарри про 2:2 с «Аталантой»: «Мы играли с одной из лучших команд Европы прямо сейчас»

Главный тренер поделился впечатлениями от матча 32-го тура Серии А с «Аталантой» (2:2)

«Мы играли с одной из лучших команд Европы прямо сейчас. Они агрессивны и организованы.

В начале матча мы ошибались в передачах, и в такие моменты буквально набрасывается на соперника – именно так мы и пропустили первый гол, потеряв мяч.

Играть против «Аталанты» очень трудно. Они выглядели заметно острее нас в первом тайме. Но мы сумели вернуться в игру, и, к счастью, второй тайм был для нас значительно лучше.

Мы пропустили второй гол, когда забирали контроль над игрой. Мы действовали более энергично, оборонялись выше и не были столь пассивны, как в первом тайме. Это позволило нам чаще отбирать мяч в центре поля, что и помогло изменить игру.

Играть с «Аталантой» сейчас трудно всем, не только нам. У них было 9 побед подряд. В матче с «Миланом» у нас была проблема с физикой, команда была чуть ли не в обмороке.

Матч был сложным для наших форвардов. Меньше это касается Роналду, больше – Дибалы, который любит опускаться ниже за мячом, а в матчах с «Аталантой» это очень опасно. Мы выпустили Игуаина, чтобы он помог высвобождать пространство.

Пьянич испытывал проблемы с приводящей мышцей и был не в лучшей форме, так что я решил не рисковать, когда мы играем каждые три дня. Мы приняли иные решения», – сказал итальянец в эфире DAZN.

Sports.ru проводил текстовую трансляцию этого матча.