Андрей Аршавин: «В Петербурге «Спартаку» победить позволит только большая удача»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Олимп Кубок России Резиуан Мирзов Матч ТВ Сочи Футбол

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу игры «Спартака» в 28-м туре РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Мирзов чуть добавил «Спартаку» остроты, но это было далеко от счастья. «Сочи» не пришлось затрачивать суперусилий, чтобы отстоять минимальное преимущество.

В каком бы «Спартак» ни был состоянии или составе, в матче против «Зенита» он отдаст все. Но «Спартаку» будет тяжело, только большая удача позволит им победить в Петербурге», – сказал Аршавин в эфире канала «Матч Премьер»

Полуфинал Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля. 

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