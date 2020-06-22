Джолеон Лескотт: «Месси и Роналду – это суперфрики! Стерлинг идет следом, его нужно сравнивать с ними»

Теги Криштиану Роналду Джолеон Лескотт Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Рахим Стерлинг Футбол

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высоко оценил уровень полузащитника команды Рахима Стерлинга.

«Сейчас Рахим вышел на самый высокий уровень. Его нужно рассматривать как одного из лучших игроков, действующих по всей ширине атаки, или форвардов, потому что он вносит большой вклад в игру.

У него есть способности, чтобы хорошо играть, получать награду лучшему игроку матча и не забивать при этом. А в других случаях он просто забивает и влияет на игру таким образом.

Думаю, нужно быть довольно наивным, чтобы не уважать то, что он делает. Есть такие игроки, как Месси или Роналду, они забивают по 50 голов за сезон. Это суперфрики!

Рахима нужно сравнивать с игроками такого уровня, он идет следом за ними», – сказал Лескотт.

В этом сезоне Стерлинг провел за «Ман Сити» 29 матчей в АПЛ, забил 14 мячей и сделал 4 ассиста.

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