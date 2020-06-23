Тренер «Спартака» Хинкель: «К ребятам нет претензий. Во втором тайме доминировали, были моменты»

Помощник главного тренера прокомментировал поражение от (0:1) в 28-м туре .

– Мы разочарованы счетом, но нет претензий к ребятам. Обидно, что пропустили просто необязательный гол, отыгрываться всегда трудно.

Во втором тайме переломили ход матча, доминировали, были моменты и подходы. Где-то не хватило принятия решений. Хорошо, если бы мы забили хотя бы один гол, но, к сожалению, проиграли.

– Как повлияло отсутствие Тедеско у кромки поля?

– Я не знаю. Навряд ли кто-то даст ответ на этот вопрос. Мы полностью подготовились к игре, тренер провел установку в гостинице. Все было проанализировано, ребятам все рассказали.

Конечно, мы бы хотели, чтобы Тедеско был на скамейке, но мы должны принимать обстоятельства.

– Оцените тактическую гибкость «Спартака». Насколько у команды есть план Б? Она долбит в одну точку с одной тактикой.

– Гибкость присутствует. Во время матча мы поменяли позиции игроков и схему. Ваш вопрос меня удивил. По ходу матча были тактические изменения.

– Почему «Спартак» давно не может выиграть?

– Фактор не один, их несколько. В команде непростая ситуация, сам сезон непростой из-за пандемии.

Команда молодая, ребята борются с ситуацией. Им непросто, но это хороший опыт для будущего, по ходу карьеры эта ситуация им поможет.

Мы верим в ребят, верим, что они смогут вырасти, – передает слова Хинкеля корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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