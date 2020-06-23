Судья Федотов: «Резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал то, как был забит гол в матче 28-го тура между «Сочи» и (1:0).

«Перед тем, как забили гол «Спартаку», резервный арбитр отдал мяч игроку . Он вообще мяч трогать не должен, а он отдает его игроку «Сочи» – и те забивают гол.

Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.

Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введен не с того места», – отметил Федотов.

На матче работала бригада арбитров под руководством .

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Арбитр Федотов о падении Понсе в штрафной «Сочи»: «Это не пенальти. Заболотный играл в мяч»