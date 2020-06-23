Судья Федотов: «Резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал то, как был забит гол в матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).
«Перед тем, как забили гол «Спартаку», резервный арбитр отдал мяч игроку «Сочи». Он вообще мяч трогать не должен, а он отдает его игроку «Сочи» – и те забивают гол.
Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.
Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введен не с того места», – отметил Федотов.
На матче работала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.
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