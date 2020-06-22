«Реал» пробил 10 пенальти, в ворота «Мадрида» назначили всего 2. Это лучшая разница в Ла Лиге

«Реал» принимает «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:0, первый тайм).
На 12-й минуте нападающий мадридской команды Карим Бензема реализовал пенальти.
Всего «Реал» в этом сезоне 10 раз бил с 11-метровой отметки, а в ворота мадридской команды было назначено всего два пенальти – разница +8 является лучшей в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.
Второй показатель (+4) у «Атлетико (8-4) и «Сельты» (9-5). Худшие показатели у «Алавеса» (-9, 6-15) и «Мальорки» (10-15).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес». Главный арбитр игры – Хесус Хиль Мансано.