«Реал» пробил 10 пенальти, в ворота «Мадрида» назначили всего 2. Это лучшая разница в Ла Лиге

принимает в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:0, первый тайм).

На 12-й минуте нападающий мадридской команды реализовал пенальти.

Всего «Реал» в этом сезоне 10 раз бил с 11-метровой отметки, а в ворота мадридской команды было назначено всего два пенальти – разница +8 является лучшей в нынешнем розыгрыше .

Второй показатель (+4) у (8-4) и «Сельты» (9-5). Худшие показатели у (-9, 6-15) и «Мальорки» (10-15).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес». Главный арбитр игры – .