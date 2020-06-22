«Реал» пробил пенальти в трех матчах Ла Лиги подряд впервые с 2006 года

«Реал» принимает в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:0, первый тайм).

Счет на 12-й минуте открыл нападающий , реализовавший пенальти. Три последних гола мадридской команды были забиты с 11-метровой отметки.

В играх с «Атлетиком» (1:0) и с (1:0) с пенальти забил , и в обоих случаях эти голы были победными. «Реал» впервые с 2006 года пробил пенальти в трех играх кряду.

Всего же после возобновления сезона в июне в восьми матчах четырежды бил пенальти – три реализовал Рамос, который сегодня не играет из-за дисквалификации, один – Бензема.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес». Главный арбитр игры – Хесус Хиль Мансано.