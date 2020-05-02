Иллой-Айет о Ракицком: «Кто угодно может ехать в чемпионат России без всякого стыда. Я не сталкивался с ненавистью»

Конголезско-украинский защитник датского Владис-Эммерсон Иллой-Айет, игравший в аренде в , в интервью Sports.ru рассказал о переезде в Россию и поделился мнением о том, что игрока Ярослава Ракицкого перестали вызывать в сборную .

– Ты или близкие волновались о переезде в Россию?

– Мама переживала, когда я ехал в Гонконг, а тут нет. Девушка хорошо знакома с Россией и жила в Москве с сестрой – меня тоже поддержала.

Я ничего не боялся и не сталкивался с ненавистью. У меня в окружении только близкие люди, а авторы комментариев меня не волнуют – я их мнения не спрашивал. Да я еще и в Китае подвыпал из соцсетей и толком не вернулся.

У каждого свое мнение, мое – я или Ракицкий, или кто угодно может ехать в чемпионат России безо всякого стыда. Некоторые люди иначе воспринимают свободу слова и нарушают границу приличия. Культурные люди так бы не поступили.

Кое-какие украинцы говорят, что не поедут в Россию ни за какие деньги. Ну, их и не возьмут, а на талантливых будет спрос.

– Ракицкого перестали вызывать в сборную.

– Мне мало кто нравился из украинских футболистов, как Терри, Кулибали или ван Дейк, но против Ярослава я играл – это классный защитник. Человек приносит результат, отстаивает честь страны на поле, делает все, чтобы его команде был лучше, и он сам лучший. Странно такого не привлекать, – заявил футболист.

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