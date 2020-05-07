«У «Газпрома» не все безоблачно. Может встать вопрос: финансировать ли «Зенит» дальше?» Экс-форвард Николаев о клубе

Бывший форвард допустил, что бюджет клуба могут урезать на фоне финансового кризиса.

– Большинство клубов, на мой взгляд, ожидает снижение бюджетов, что обязательно скажется и на трансферной политике, и на результатах.

– «Зенита» и его покровителей этот момент никоим образом не коснется?

– А вот в этом я не уверен. У сейчас тоже не все так безоблачно. Проблемы есть. Может встать вопрос: финансировать ли дальше «Зенит»?

Ситуация в стране сейчас не самая простая. Скажем так, все громче звучат мнение разных людей, что государственные деньги, причем немаленькие деньги, вкладываются в футбол, который много радости не приносит последнее время.

Конечно, до полного отказа от финансирования дело вряд ли дойдет, но даже если бюджет сократится наполовину, это будет серьезный удар по команде. Все давно привыкли, что «Зенит» много лет живет на широкую ногу.

Что уже говорить про остальных. Кто-то вообще окажется на грани выживания. «Уфа», например, или «Тамбов», который хочет переехать в Нижний Новгород.

Если на старте нового сезона нам удастся сохранить все команды, которые сейчас играют в Премьер-лиге, – это будет большая победа, – сказал Николаев.

58,26% доли в уставном капитале «Зенита» принадлежат государству