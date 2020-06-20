Семин о «Локомотиве»: «Совет директоров остался еще со времени Смородской. Пришло время что-то поменять»

Бывший главный тренер высказался о текущих отношениях с футболистами команды и о необходимости изменений в совете директоров клуба.

– Миранчуки, Баринов уважительно относятся к вам – вы помогли им раскрыться. Общаетесь сейчас с кем-то из них сейчас?

– Я считаю, что это неправильно – общение сейчас. Оно не нужно. Не надо их отвлекать. Мы с ними не общаемся.

У них, у ребят была инициатива: давайте встретимся, поговорим – от старших – поговорим, поужинаем. Я этот вариант сразу для себя исключил.

– Почему?

– Не вижу смысла для себя отвлекаться. У них сложная концовка чемпионата. Не вижу смысла распускать…

– Нюни?

– Нюни распускать (смеется – прим. Sports.ru). Кто-то будет говорить: вот мы так хотели… Или я буду еще чего… Ну какой смысл?

Ситуация уже состоялась. Кто ее сделал, ситуацию, – она есть.

Все равно футбол точки надо всем расставит. Этот совет директоров, который был еще при Ольге Юрьевне [Смородской], – он и по сей день остался.

Но уже тоже пришло время – тоже, наверное, надо что-нибудь поменять, – сказал Семин в беседе с ведущим программы «Инсайдеры» .