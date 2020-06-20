Александр Мостовой: «Открыт для предложений «Спартака», в том числе и на пост спортдиректора»

Бывший полузащитник высказался о своем желании вернуться в московский клуб на административную должность.

«Я всегда открыт для предложений из «Спартака». В том числе и на должность спортивного директора. Мой телефон всегда включен.



Уход Цорна не такая большая перемена. Многие и сейчас не знают, кто это такой и в каком качестве он находился в «Спартаке». И когда он приходил, никто его не знал, кто это и откуда. Сейчас придет кто-то другой.

Как команда в такой ситуации сыграет на Кубок с – это совсем другая история. Рабочие моменты происходят в каждой команде. Просто кто-то умудряется задержаться надолго, а кто-то улетает быстро», – отметил Мостовой.

Ранее отправил в отставку Цорна. Сообщалось, что среди кандидатов на освободившуюся должность – из «Уфы» и бывший вице-президент . Отмечалось, что нового гендиректора назовут в течение недели.

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