Будущее Цорна в «Спартаке» обсудят сегодня. На встрече будут Федун и Михайлов

Будущее генерального директора «Спартака» Томаса Цорна может решиться сегодня.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сегодня руководство «Спартака», в частности, Леонид Федун и Сергей Михайлов, обсудят перспективы Цорна в клубе. Один из вариантов – переход на должность спортивного директора.
При этом главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сохранит свой пост при любом сценарии.
В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» после 26 туров набрал 32 очка и занимает 7-е место.
Этот сезон «Спартака» – просто мрак. Так плохо команде не было с 2003 года