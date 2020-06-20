Будущее Цорна в «Спартаке» обсудят сегодня. На встрече будут Федун и Михайлов

Будущее генерального директора «Спартака» может решиться сегодня.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сегодня руководство «Спартака», в частности, и Сергей Михайлов, обсудят перспективы Цорна в клубе. Один из вариантов – переход на должность спортивного директора.

При этом главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сохранит свой пост при любом сценарии.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 26 туров набрал 32 очка и занимает 7-е место.

Этот сезон «Спартака» – просто мрак. Так плохо команде не было с 2003 года