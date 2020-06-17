«Месси хочет завершить карьеру в «Барсе». Бартомеу считает, что Лео не уйдет через год

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси продлит контракт с клубом.

Сообщалось, что аргентинец планирует покинуть сине-гранатовых летом 2021 года, когда истекает срок его соглашения.

«Не буду вдаваться в подробности переговоров [о новом контракте], но он уже много раз говорил, что хочет завершить карьеру в «Барсе». Сейчас мы сосредоточены на выступлении в сезоне, переговоры проходят со многими игроками.

Месси хочет и дальше играть за «Барсу» и завершить здесь карьеру. У него впереди еще много лет карьеры, и мы будем вместе наслаждаться этим», – сказал Бартомеу.

Месси не хочет уходить из «Барселоны», но недоволен Бартомеу (Goal.com)

Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом

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