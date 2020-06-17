«Зениту» вручат кубок за победу в РПЛ после матча с «Сочи»

Стало известно, когда пройдет награждение «Зенита» за победу в чемпионате России-2019/20.
Петербургскому клубу вручат кубок победителей РПЛ после игры 27-го тура с «Сочи», которая пройдет на «Газпром Арене».
Напомним, что после победы «Зенита» в РПЛ в прошлом сезоне петербургскому клубу отдали старый кубок на вечное хранение, так как победа в чемпионате стала пятой. Новый кубок разрабатывали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You.
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