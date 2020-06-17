«Зениту» вручат кубок за победу в РПЛ после матча с «Сочи»

Стало известно, когда пройдет награждение «Зенита» за победу в чемпионате России-2019/20.

Петербургскому клубу вручат кубок победителей после игры 27-го тура с , которая пройдет на .

Напомним, что после победы в РПЛ в прошлом сезоне петербургскому клубу отдали старый кубок на вечное хранение, так как победа в чемпионате стала пятой. Новый кубок разрабатывали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You.

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам

Фаер-шоу, песни и клубный флаг на самом высоком флагштоке Европы. «Зенит» роскошно встретили дома

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего