Артем Дзюба: «У «Зенита» появился менталитет победителей. Как «Юве» и «Бавария», которые выигрывают при любых обстоятельствах»

Нападающий «Зенита» поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

– Два чемпионства подряд. Прорвало?

– Ну наконец-таки! За все годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то… Но наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали.

Я безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Терпение и труд, как говорил мой папа, все перетрут. «Терпи, сынок!» Многое пришлось хлебнуть. Многим. У каждого своя определенная история. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали, восхитительно.

– Три главных столпа чемпионства?

– Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много добротных, сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело.

В команде хорошая атмосфера, хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно.

Это показатель. Как «Ювентус», «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Все это ощущать безумно приятно, – сказал Дзюба.

👑 Дзюба – король. Гол и ассист в золотом матче и пятый трофей в «Зените»

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего