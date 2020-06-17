«Зенит» догнал ЦСКА по чемпионствам в России (6). У «Спартака» больше – 10

досрочно выиграл Премьер-лигу по итогам 26-го тура.

Это шестой чемпионский титул команды в российской истории. Столько же побед у .

Только чаще выигрывал чемпионаты России – 10 раз.

«Локомотив» был чемпионом трижды, «Рубин» – дважды, «Алания» – один раз.

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего