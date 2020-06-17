Худяков о словах Ларссона, что «Спартак» должен был сожрать «Тамбов»: «А чего не сожрал, если хотел?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Йордан Ларссон Тамбов Р-Спорт Павел Худяков Футбол

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на высказывания форварда «Спартака» Йордана Ларссона.

Футболист, комментируя поражение от тамбовчан (2:3), заявил: «Спартак» в 10 раз лучше «Тамбова» и должен был его сожрать».

«Я на эти комментарии не обращаю внимание. А чего тогда не сожрал, если хотел? Хотеть – это не значит сделать.

Я тоже хочу играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, бороться за медали», – заявил Худяков.

Этот сезон «Спартака» – просто мрак. Так плохо команде не было с 2003 года

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