Худяков о словах Ларссона, что «Спартак» должен был сожрать «Тамбов»: «А чего не сожрал, если хотел?»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на высказывания форварда «Спартака» Йордана Ларссона.
Футболист, комментируя поражение от тамбовчан (2:3), заявил: «Спартак» в 10 раз лучше «Тамбова» и должен был его сожрать».
«Я на эти комментарии не обращаю внимание. А чего тогда не сожрал, если хотел? Хотеть – это не значит сделать.
Я тоже хочу играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, бороться за медали», – заявил Худяков.
Этот сезон «Спартака» – просто мрак. Так плохо команде не было с 2003 года