Дзюба набрал 27 (16+11) очков в этом сезоне РПЛ. Лучший результат в его карьере

Форвард «Зенита» реализовал пенальти и отдал голевую передачу в матче 26-го тура с «Краснодаром» (4:2).

В 25 матчах чемпионата России нападающий набрал 27 (16+11) очков. Это лучший результат в его карьере.

До личного рекорда в РПЛ по голам игроку остался один мяч – в сезоне 2013/14 он забил 17 раз за .

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего