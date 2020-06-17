Дзюба набрал 27 (16+11) очков в этом сезоне РПЛ. Лучший результат в его карьере

Теги Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия рекорды Футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба реализовал пенальти и отдал голевую передачу в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:2).

В 25 матчах чемпионата России нападающий набрал 27 (16+11) очков. Это лучший результат в его карьере. 

До личного рекорда в РПЛ по голам игроку остался один мяч – в сезоне 2013/14 он забил 17 раз за «Ростов».

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