Сергей Семак: «Я стал дедушкой, а «Зенит» – чемпионом. Эмоции запредельные»

Главный тренер «Зенита» высказался о чемпионстве в после победы в матче 26-го тура над «Краснодаром» (4:2).

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю

Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Сегодня супруга Семака Анна сообщила, что ее дочь от первого брака Майя стала мамой.

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊

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