Пеп Гвардиола: «Санчо не хотел быть в «Ман Сити». Почему он должен вернуться?»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о будущем полузащитника .

В 2015 году Санчо перешел в академию из «Уотфорда», однако в 2017-м хавбек не вошел в состав клуба на предсезонный тур из-за отказа от продления контракта. После этого он перешел в «Боруссию».

«Санчо решил уйти, почему он должен вернуться? Когда он решил перейти в «Боруссию», то делал это не для того, чтобы вернуться спустя два года. В этом нет смысла. Санчо не хотел находиться здесь, так что он точно не хочет возвращаться».

О перестройке

«Некоторым игрокам нужна замена. Но это не катастрофа, а часть футбола. Я хочу сесть и поговорить с клубом об этом. Нужно взять немного времени, чтобы подумать о том, кого нам следует заменить.

Мы бы хотели остаться с игроками, которые многое дали нам за прошедшее десятилетие, хотели бы, чтобы они стали вечными. Но все мы не молодеем и иногда таких игроков нужно заменять.

Это не про нехватку мастерства, а про отсутствие Венсана Компани и Давида Сильвы. Контракты Фернандиньо и Агуэро истекают через год, и я не знаю, продлят ли они их.

Нам нужна перестройка. В следующем сезоне мы дадим «Ливерпулю» это почувствовать и будем бороться за трофеи», – сказал Гвардиола.