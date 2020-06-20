Гончаренко о 4:0 с «Ахматом»: «Тонкая грань между победой и поражением»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:0).

«Первый тайм был равным, второй смогли развернуть в нашу сторону. Очень тонкая грань между победой и поражением.

Арбитр смотрел пенальти в наши ворота. Все могло качнуться в другую сторону после того, как фола не было. Мы оживились, а «Ахмат» на этом фоне растерялся. После первого забитого мяча забили второй и третий.

Конкуренция никуда не делась. Рад за , ему много от меня доставалось, но сейчас он ярко и качественно играет. Он должен быть лидером в силу возраста. Набабкин в хорошей форме, играет в старте», – сказал Гончаренко.

ЦСКА забил 4 гола в матче с «Ахматом». Столько же, сколько в 5 играх РПЛ до этого