Шалимов про РПЛ: «Зенит» надо объявить чемпионом в кавычках. Они за возобновление, чтобы фанаты «Спартака» потом не троллили»

Главный тренер Игорь Шалимов выступил с идеей о том, как следует завершить текущий сезон в РПЛ.

«Это такое грубое слово, но все же – коронавирус изуродовал этот чемпионат. Зачем нам уродовать еще и начало следующего чемпионата? Смысла не вижу ни финансового, ни вообще никакого. Несмотря на то, что мы находимся на последнем месте. Вариант какой. Закончить. Люди уходят в отпуск. Отпуск проводят не как обычно, а находясь на карантине. Понимают дату, когда выйдут из отпуска. Начнут готовиться: месяц-полтора предсезонки. Например, начиная с середины августа. До этого мы – все клубы – разбираемся с контрактами. Чемпионат, если останавливаем, останавливаем на том, как есть.

, конечно, за возобновление чемпионата, потому что они уверены, что станут чемпионами. Чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили, что вот вы такие чемпионы.

Нужно объявить, что «Зенит» стал чемпионом – в кавычках – на этот год, но обозначить, что это год коронавируса, форс-мажорный. Дальше те, кто за «Зенитом» идут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, никто не вылетает, добавляется две команды из ФНЛ, чтобы ФНЛ тоже было не обидно.

Мне кажется, это оптимальный вариант. Он самый спокойный, и не надо уродовать вот этот чемпионат – он уже изуродован коронавирусом. Надо просто всем биться и надеяться на то, что мы следующий чемпионат начнем в середине августа», – заявил Шалимов.

«Ахмат», «Урал» и «Уфа» – за обнуление сезона. РФС и топ-клубы – против